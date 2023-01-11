高雄一名23歲李姓男子在麥當勞高雄一心店擔任假日工讀，2021年5月和同事搬運980公斤薯條、14箱薯餅到5樓冷凍庫時昏倒，送醫住院5個月後死亡。李男父母提告求償麥當勞獲賠472萬元，對於判決結果透過律師以「無悲無喜」回應，短短四字道出痛失愛子的無限悲痛。

根據《三立新聞網》報導，李男父母透過律師回應對判決結果出爐的想法，李男父母表示「無悲無喜，因為孩子已經不見了」言詞雖短卻隱含無限悲痛。23歲李男在麥當勞負責廚房工作，為假日工讀，月薪1萬967元。2021年5月29日上午9點，李男父親接到店經理來電，表示李男在5樓冰凍庫工作時昏倒，但不久後人被同事叫醒還能答話。李男父親要求店經理馬上將兒子送醫，但店經理卻叫其他員工將李男搬運至1樓，搭計程車送醫。沒想到，李男住院5個月後仍宣告不治。

事發後高市勞工局前往該店勞檢，沒有發現缺失，但李男父母不甘兒子工作出狀況、公司急救處理不當，仍提告求償1000萬元。對此麥當勞辯稱，李男因腦深層基底核出血，屬自發性出血而死亡，不是急性意外事故或短期、長期壓力負荷所致，公司已依法設置足夠安全措施，並協助送醫，並無過失。

在李男父母堅持不懈之下，經由鑑定發現李男半小時內暴露於冷熱溫差次數共48次，短期時間大量體力勞動，且未依麥當勞規定穿著禦寒衣物，導致他腦出血進而引發敗血性休克死亡。法官認定麥當勞沒有監督勞工在冷凍庫工作應穿著禦寒衣物，有過失之責，但勞工本身也因貪圖輕快、舒服或工作環境的舒適，常常忽視安全規範也有責，判麥當勞應負7成責任，須賠償李男父母共472萬元，可上訴。