男女穩定交往一段時間都會同居，台南一名女大生表示，大一搬進男友家，一住就是3年，近日兩人為了曬衣服爆口角，對方先摔東西，她也氣得拿起男友最愛的模型往地上摔，讓男友當場氣炸，把她趕出家門，大罵「這是我家不是妳家」，讓她無奈地說「是我的錯嗎？」貼文上線網友一面倒不挺，「活該啦！」

原PO近日於論壇《Zuvio》指出，大一本來住在女生宿舍，和男友交往後就搬到對方家裡同居，一住就是3年。她說，住男友家省了不少房租，但最麻煩的是遇到對方父母還是讓她感到不自在。

原PO表示，某天晚上和男友外出用餐，回家突感到身體不舒服，請男友幫忙晾衣服，但男友說什麼都不肯，兩人為此起爭執，男友還氣到摔東西，她一氣之下拿起男友最愛的模型往地上丟，男友當場暴怒要她滾出去，怒吼「這是我家不是妳家。」

原PO說，當天晚上她只能到朋友家借住，男友把她的物品收拾好放在門口，她無奈地說，「是他先摔我東西的，是我的錯嗎？」

貼文曝光，網友全搖頭，「活該啦！摔他最愛的東西，要是他真的失去理智會揍人的」、「寄人籬下要懂得自己已經沒地位了，更何況你們不是夫妻，他沒必要包容，妳也沒必要委屈自己，該散就散吧」、「雖然是他先摔東西有錯在先，但就真的是他家啊！妳在人家家裡摔他最愛的東西，誰不會生氣」、「住他家摔他東西，妳怎麼好意思」。