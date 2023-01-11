富邦媒(8454)公告111年12月合併營業收入為95.6億元，年增達19.3%，為歷年同月新高，累計111年合併營收達1034.4億元，年增17%，再創歷年新高，亦成為首家年營收突破千億元台灣電商。

台灣線上零售業龍頭momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年12月合併營收約95.6億元，年增19.3%，為歷年同月新高，累計2022年第4季合併營收逾318億元，年增18.4%，改寫單季歷史新高。

富邦媒表示，momo網路購物12月營運亮眼，刷新歷史同期新高，亦登單月第三高，年增達21.2%，業績占比為全公司營業額的95.4%，優異的成績主要受惠於雙12熱絡的買氣，以及112年農曆春節較早，年節商機陸續湧現，如年節食品、清潔掃除商品、旅遊行程與住宿票券等都有優異的銷售表現；加上12月寒流報到全台有感降溫，保暖衣物、保暖家電、保暖小物等買氣強勁。

雖然111年面臨總體經濟的挑戰，富邦媒111年合併營收達1034.4億元，年增17%，再創歷年新高，建立台灣電商千億營收新里程碑。

隨著農曆春節腳步將近，momo推出《年貨節》活動，集結伴手禮盒、走春行頭、掃除神器、春節布置等商品下殺限時優惠，網購神卡「momo卡」回饋無上限福利再延長，即日起至3月31日，凡於momo通路消費選用momo卡結帳，筆筆享有5% momo幣回饋無上限，各類3C家電及生活用品等指定精選品牌，更享最高10% momo幣回饋無上限，希望能衝高農曆年業績。