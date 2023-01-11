新冠病毒不斷變異，各國疫情再起，台灣本土疫情也持續燒。台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，目前醫院隔離床位吃緊，有本土確診個案送到醫院，X光檢查出「白肺」症狀，需要插管治療，卻因沒有床位，只好安排轉院，提醒大家做好防疫措施，現在最好不要確診，也不要重症。

蘇一峰昨天在臉書上發文分享，醫院隔離床位吃緊，10日有一位本土確診個案被送到醫院，照X光檢查以後發現是「白肺」，需要插管治療，但因為沒有床位，只能安排轉院。提醒大家現在最好不要確診，也千萬不要重症。

貼文引起網友討論，「轉院，別的醫院也有確診病人，也在等排隊」、「又開始進入這令人緊張的狀態了」、「大家還是小心謹慎防疫，讓醫護人員可以回家過年」、「與病毒共存的環境下，不確診很難，大家要小心防疫，才能過好年」。

蘇一峰日前曾發文說，根據最近的病毒定序資料，變異株BF.7已經滲透進台灣本土了，大概慢慢會燒起來；但好消息是傳播力超強的變異株XBB1.5還沒燒起來，還有防守的空間。

指揮中心表示，目前變異株BA.5仍是境外移入個案與本土案例的主流病毒株，但感染BF.7和BA.2.75的案例比例漸增，感染BF.7的確診案例從5%成長到9%，染BA.2.75的個案從19%增至28%。