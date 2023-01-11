資深女星白冰冰先前跨年演唱會演唱日劇神曲《First Love》，獨特演歌是唱腔引發網路兩派論戰，近日有網友在社群曬出她39年前的美照，沒想到照片一出，讓許多網友震驚表示，當時白冰冰年輕時的美貌完全不輸韓國女團TWICE的周子瑜。

一名網友在臉書社團中發文曬出一張白冰冰39年前的舊照，可見白冰冰身穿白色細肩帶薄紗長洋裝，白皙肌膚、纖細身材曲線，加上清純小巧的臉蛋，對鏡頭露出帶點撫媚的表情，讓網友驚呼「就是周子瑜」、「以前真的漂亮 難怪去日本發展」、「年輕時期真的是一朵花」、「年輕時 也是很辣手的」、「這才是最美的TW ICE啊！」、「兩岸叫冰冰的都是美人啊」。

白冰冰超美舊照網友稱不輸周子瑜。（圖／周子瑜IG、截圖自臉書）

對此，白冰冰也將此文章截圖感謝這名網友「謝謝你找到我當年這麼經典的畫面，一轉眼在演藝圈都將近50年了，這張照片也將近40年，看到年輕的自己，飛揚的神情及對未來的憧憬，只想著努力的往上爬」接著她回首過往的種種，表示一切都過去了「再難的關卡都過去了，我還有什麼好怕的」至於未來她則樂觀表示，對於工作、生活只求問心無愧「將用隨心所欲的方式來面對我的人生下半場，敬請各位繼續支持！」

事實上，白冰冰1973年以歌手出道，之後便前往日本發展，更被日本雜誌稱為「超星的拳婦」，之後回國後演出多部電視及歌仔戲，演藝事業更跨足主持、電影等，2013年以《那天媽媽來看我》榮獲金鐘獎迷你劇集女主角獎，這也是她人生首座金鐘獎。