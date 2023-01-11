台北一名女子2日開始不停發文抱怨夫家結婚要辦流水席，酸對方鄉下人，被小姑發現，事後更爆出夫家出600萬贊助買房，她出50萬卻要房子登記在她名下，最後鬧到婚結不成，「流水席之亂」到昨（11日）延燒到第9天，最新進展是女子認為自己被騙婚，向男方索討150萬分手費。

無緣的小姑昨天在臉書PO出哥哥與女方的Line對話截圖，女方劈頭就說「算了啦，我不想再跟你說這些，不結婚就等於要分手」，感嘆浪費她3年多的感情，還把話題轉到男方爸爸收回的600萬元購屋贊助，說「那600萬就算了，但你必須賠償我精神、感情傷害損失」，要求男方給她150萬元，從此以後各走各的。

男方聽了要付150萬分手費非常傻眼，反問是騙她什麼了，女方解釋「你跟你家人傷害、欺騙我，難道不該付出代價嗎？」、「你爸說把我當自己女兒，說好贊助600萬買房現在又反悔，難道不算欺騙？」

完整對話曝光後，女方的神邏輯被網友們大酸「看來要開演第二季：150萬分手費之戰」、「太厲害了，沒想到這情節真的是太神奇了」、「女方到底哪來的勇氣，居然還敢討要150萬的分手費？」、「到底有多愛錢啦？」、「秀下限無極限a」。