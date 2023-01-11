大陸女星鄭爽因逃漏稅及代孕棄養問題，被大陸官方點名為劣跡藝人，慘遭封殺消失在娛樂圈。豈料，日前竟再被前男友張恒指控虐待家人，讓鄭爽以及鄭父(鄭成華)跳出來反擊，強調已有警方到家了解情況。對此，張恒8日晚間再度發文反擊，並曬出與鄭爽之間的聊天紀錄。

張恒8日在微博上發文並標註鄭父，指出：「如果您覺得我在顛倒黑白，請拿出證據。」並曬出多張照片、錄音以及與鄭爽的對話截圖，意圖力證自己所言非虛。只見貼文中，張恒表示自己握有鄭爽當初堅持叫代理孕母墮胎的音檔，也強調對方若覺得是他在撒謊，可在24小時內提出證據。此外他也認為家人人中上的傷口非跌倒所致更像是燙傷，因而希望鄭爽與她的父母給出合理解釋，更呼籲美國保護兒童的機構能有所作為，給予他們保護。

此外，張恒更於文末直言：「嘴會說謊，受傷的圖片不會，哭喊的影片不會。」對此，網友們認為應在法院中來判斷事實真相，而非在網路上掀起論戰，紛紛留言：「相信法律，時間會證明一切」、「直接法院見吧，微博不是法院，網友更非法官」、「所以交給法律啊！不須在微博上掀起輿論口水戰。」

張恒在微博上發文回擊鄭父。(圖／翻攝自張恒微博)

事實上，張恒除了與鄭爽、鄭父隔空交火外，也另闢戰場，兩度發文標註前記者「理記」，提問多次批評自己的目的為何，指出：「您是代表誰？您的利益是甚麼？」對此，「理記」也在微博上發文：「送你幾個建議，請給鄭爽道歉，因為這樣下去是沒有贏家的，為了他們，建議你主動讓步。」更直言：「要讓這場悲劇早日結束，讓他們回歸平靜的生活。」多方於網路上隔空交火說法分歧，讓外界看得雲裡霧裡。

張恒在微博上發文與「理記」隔空交火。(圖／翻攝自張恒微博)

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