最近從美國國防語言學院英語中心（Defense Language Institute English Language Center，DLIELC）畢業的韓國學官何中尉（Lieutenant Ha），12月在德州的水上運動中心進行日常的自我訓練時，成功驗證了他的專業技能，成功救起了一名女性溺水者，博得喝采。

據美國五角大廈「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）10日的報導，何中尉為韓國（海軍）搜救隊（Search & Rescue）的成員，過去在本國訓練中學習了心肺復蘇術和自動體外心臟除顫器（AED）的操作。

當1名游泳者停止呼吸時，何中尉和一名雲雀水上運動中心（ Skylark Aquatic Center）的救生員意識到了遇險的跡象，2人都迅速採取行動，通過心肺復蘇術和將自動體外心臟除顫器，在失去反應的溺水者上，實施了急救措施。

另1名旁觀民眾，則協助團隊並呼叫急救人員，同時中尉和救生員對溺水者繼續進行心肺復蘇，最終恢復了意識。何中尉和救生員不斷詢問她的情況，以評估她的狀況和反應。隨著急救人員抵達，何中尉注意到她的視力變得更加集中，別且已經能夠與周圍的人交流。

作為韓國海軍搜救隊的一員，他的本職學能為他在河流、湖泊和海洋中進行搜索和救援做好了準備。他這次赴美參加語言課程，在日常的自我練習中，他過去長達3年的訓練幫助拯救了一條生命。

「人們告訴我，我是一個英雄。我不這樣想，因為我做了我必須在那裡做的事。我認為這是我的工作，」「最重要的是，游泳運動員處於良好狀態。我很感激當時我知道要怎麼做心肺復蘇，」