大都會自從富爸爸科恩（Steve Cohen）入主後，補強工作不遺餘力，據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，目前正在待業中的2屆全明星牛棚左投布瑞騰（Zack Britton），大都會有意將他納入麾下，布瑞騰有機會與總教練修瓦特（Buck Showalter）重聚。

修瓦特上一支執教的球隊為金鶯，布瑞騰正是旗下最穩定的牛棚好手，曾攜手帶領球隊3度闖進季後賽，布瑞騰職業生涯初期定位為先發投手，卻始終拿不出好成績，直到2014年轉往牛棚擔綱終結者後，繳出超凡的投球表現，2015、2016年兩個賽季，布瑞騰進帳83次救援成功，連續2年入選全明星賽，2016年更是投出令人匪夷所思的0.54防禦率，讓他獲得賽揚獎及年度MVP選票。

布瑞騰在2018年季中轉往同為美聯東區的洋基效力，頭2年維持穩定身手，卻在2021年春訓時手肘受傷，隨後接受韌帶置換手術（Tommy John surgery）並休養1年，2022年賽季布瑞騰復出後表現依然掙扎，出賽3場後因為肩膀疲勞而再次被放進傷兵名單，提前結束賽季。

就算近幾年傷病史豐富，大都會仍願意在布瑞騰身上賭一把，因為攤開「梅子大軍」的主力牛棚陣容，歐塔維諾（Adam Ottavino）、羅伯森（David Robertson）及狄亞茲（Edwin Díaz）清一色皆為右投，布瑞騰的到來將增添調度靈活性。