房地產產業占比高達九成的中國非投資等級債市場，過去幾年在中國政府的監管政策下，遭到沉重打擊。但近期隨著中國政策轉向，房地產產業出現復甦契機，也帶動中國非投資等級債市場投資信心。統一中國非投資等級債券基金經理人陳勇徵表示，去年底中國政府不僅放寬原有的房地產監管政策，更進一步轉為產業扶持。政策影響從利空轉為利多，有利非投資等級債後市表現。

陳勇徵表示，去年底中國政府針對扶持房地產產業，所推出的「三支箭」政策，是中國非投資等級債市場重新煥發活力的關鍵轉折點。「三支箭」政策從供給端著手，透過銀行授信、融資及增資管道，降低房地產企業信用風險，重建非投資等級債市場信心。「三支箭」政策出台一個月後，銀行向房地產企業授信額度已超過4.8兆人民幣，已確定的房地產企業融資計畫金額，也超過300億人民幣，大幅緩解房地產企業財務壓力。

除了力保供給端穩定以外，今年初中國政府更進一步加碼，建立房貸利率動態調整機制，刺激房地產需求面回升。陳勇徵表示，去年底中國政府中央經濟工作會議上，定調政策目標將是改善住房需求，表達對房地產產業的支持。隨著政府的表態，相關的房地產扶持政策預計將擴大，有望帶動非投資等級債表現。

陳勇徵表示，2014年9月30日，中國政府大規模推出被稱為「930新政」的房地產扶持政策，帶動中國地產債向上長達一年，而中國美元債市場行情甚至持續超過兩年。而本次中國政府對房地產產業的支持，從供給及需求端全方位著手。隨著相關支持政策陸續出台，今年上半年中國房地產需求預計將出現顯著回溫，搭配解封後的經濟活動恢復，房地產產業的復甦有望拉抬中國非投資等級債表現。