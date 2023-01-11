聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在其今年的首次公開談話中，沒有就利率政策發表立場強硬的鷹派評論，周二美股主要指數收高，延續新年初始以來的漲勢。投資人將關注即將在本周晚些時候公布的經濟數據和企業財報。

在三大指數中，那斯達克指數漲幅再度取得領先，並連漲第三天，為去年11月以來首見，對通膨正在降溫的樂觀情緒，促使投資人轉向受到重創的科技股。亞馬遜漲2.9%，給那斯達克指數和標普500指數帶來最大的提振。

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）下跌6.33%，收在20.58點。

投資人在進入新的一年時仍擔心利率升高將把經濟推入衰退，但現在許多人似乎正在提高對通膨開始放緩的押注。市場將密切關注周四公布的消費者物價指數（CPI）和周五出爐的大型銀行財報，以尋找有關經濟體質的任何線索，或未來聯準會將如何調整利率的信號。

即將公布的CPI報告料將顯示美國12月消費者年通膨率放緩。操盤手目前普遍押注聯準會在2月政策會議上將進一步縮小升息幅度至25個基點。

根據Refinitiv的IBES數據，受訪分析師認為在利率上揚和經濟放緩的擔憂籠罩下，去年第四季標普500指數成分股企業整體獲利較前年同期下滑2.2%。

★主要指數

道瓊指數漲186.45點或0.56%，收33,704.10點。

標普500指數漲27.16點或0.70%，收3,919.25點。

那斯達克指數漲106.98點或1.01%，收10,742.63點。

費城半導體指數漲34.54點或1.29%，收2,721.29點。

★消息

鮑爾在瑞典央行主辦的論壇上表示，聯準會的獨立性對其對抗通膨至關重要，但在其演說中並未直接談到利率政策，僅表示為了恢復物價穩定，短期內可能必須採取一些「不受歡迎」的措施，如提高利率使經濟成長放緩。

最近其他的聯準會官員陸續發表偏向鷹派的言論，主張該美國央行需要繼續激進升息以控制通膨。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周二表示，為了對抗高漲的通膨，聯準會勢必得進一步提高利率。

隨著央行升息的影響加劇，世銀周二將2023年許多國家的經濟成長預測下修至瀕臨衰退的邊緣。世銀將今年全球經濟成長預測從去年6月預估的3%大砍至1.7%，創下近30年來的第三低記錄，僅次於2009年和2020年。世銀將美國今年成長率從去年6月預估的2.2%下修至0.5%，創下1970年以來最疲弱的經濟擴張。歐元區今年的成長預測從1.9%下修至零增長。世銀預期新興市場與開發中國家今年整體成長率持穩於3.4%，並預期中國今年經濟成長4.3%，較2022年的成長2.7%顯著反彈，但考量國內疫情嚴竣和外部需求疲軟，仍較去年6月的預測調降0.9個百分點。

周二紐約期油收漲0.65%，報每桶75.12美元，盤中一度上漲1.73%，報每桶75.92美元。布蘭特期油收漲0.56%，報每桶80.1美元。

美國各交易所成交量總計為100.2億股，過去20日均量為109.1 億股。(2-1)