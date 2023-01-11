★分析

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，所有人都在緊盯著來自聯準會的每一個字，但鮑爾確實沒有對政策說些什麼。有一些跡象顯示通膨正大幅放緩，但投資人真正期待的是可能引起聯準會注意的那種主要通膨數據的「跳空式下跌」（gap down）。

富豪投資人、知名避險基金經理Paul Tudor Jones對美股看法樂觀，稱聯準會可能不會讓經濟崩壞，會在事情演變至此前就停止升息。他雖沒有做出具體預測，但表示在股票回購與併購活動帶動下，今年買股票的需求將非常強勁。

匯豐策略師Max Kettner把股市投資評級調升至「中性」，稱大部分華爾街大行對今年上半年的股市前景看法過於悲觀，並表示通膨緩解、經濟仍然強韌、中國大解封和歐洲沒有爆發能源危機等因素均有利率股市表現。

★類股

標普500指數11大類股普遍收高，僅必需消費類股跌0.16%。通訊服務類股漲1.29%，漲幅最大；其次為非必需消費類股漲1.26%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲1.73%，收在7,802.32點。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，蘋果漲0.45%，微軟漲0.76%，亞馬遜漲2.87%，Alphabet漲0.45%，特斯拉跌0.77%，Meta漲2.72%，網飛漲3.92%。

道瓊指數成分股方面，陶氏化學（Dow）漲2.15%，漲幅最大；其次為開拓重工（Caterpillar）漲1.58%。波音跌0.90%，跌幅最大；其次為聯合健康集團（UnitedHealth）跌0.83%。

主要晶片股全漲，恩智浦漲3.17%，高通漲2.01%，輝達漲1.80%，美光漲1.51%，應用材料漲1.46%，超微漲1.20%，德州儀器漲0.97%，英特爾漲0.44%。

★焦點股

微軟漲0.76%，收在228.85美元，新聞網站《Semafor》周一援引知情人士報導，微軟公司有意向ChatGPT母公司OpenAI投資100億美元，雙方已經展開協商。這筆資金也包括來自其他創投公司的投資，對OpenAI的估值可望達到290億美元。

Jefferies Financial Group漲3.76%，報39.17美元。該公司去年投銀事業營收創下歷來次高記錄，不過其去年第四季獲利下滑 52.5%。

維珍軌道（Virgin Orbit）股價暴跌13.99%，這家英國富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的公司周一首度從英國本土將人造衛星送上太空的任務失敗。

Coinbase飆漲12.96%，該加密貨幣交易所宣布裁員20%以削減成本。

Bed Bath & Beyond繼前一日飆漲23.66%後，周二再漲27.78%，此前散戶圈傳出這家可能申請破產保護的美國家居用品零售商可能成為收購目標。

特斯拉跌多休息，終場收跌0.77%，報118.85美元。金氏世界紀錄公布，截至今年1月，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克的財富銳減1820億美元，創下個人財產損失的世界記錄，且遠遠超出日本軟銀集團創辦人孫正義在2000年創下的損失586億美元紀錄。

★台股ADR

台積電ADR漲1.20%，收81.27美元，換算台股價格為495.15元。

聯電ADR漲1.65%，收7.40美元，換算台股價格為45.09元。

日月光ADR漲1.31%，收6.97美元，換算台股價格為106.16元。

中華電信ADR跌0.35%，收37.54美元，換算台股價格為114.36元。(2-2)