臉書網友留言。（圖／截自沈慧虹臉書）

臉書網友留言。（圖／截自沈慧虹臉書）

臉書網友留言。（圖／截自沈慧虹臉書）

新竹市前市長林智堅不僅因論文抄襲遭「雙殺」，近日更被新任市長高虹安揭發，新竹棒球場有多達152項缺失，引爆「新竹大祕寶」開箱潮。曾擔任林副手的沈慧虹則在臉書分享在地一家「炸玉米」，盛讚該玉米外酥內甜，「一根吃完，十分滿足」；不料此文卻遭大批網友灌爆，要她快出來道歉。

沈慧虹8日在臉書發文，刊出一張炸玉米的照片，稱讚這是根「厲害的炸玉米」。沈如美食家般介紹道，整根黃色甜玉米裹上類似雞排的麵衣及粉料，炸好再灑上胡椒粉及辣椒粉，外層酥脆；咬到內層，玉米粒甜汁溢出，「一根吃完，十分滿足。好吃的雞排就吃不下了……」

這篇美食分享文意外湧入近1000則留言，卻一面倒都是負面留言。網友們紛紛表示：「炸玉米好吃，棒球場好爛」、「注意玉米，不如關注球場……看來好像是來轉移焦點」、「以為棒球場挖出來的玉米」、「球場鋪設都沒這麼講究」、「新竹棒球場有埋嗎？打錯了！新竹掩埋場有賣嗎？」「是啊，一步一步用心製作，一層一層仔細調味，所以才有這美味，棒球場不是也應該一樣，可以介紹棒球場的改建過程嗎？」

不僅如此，也有網友留言：「球場變成廢棄物掩埋場，妳這副市長出來道歉」、「小堅現在水深火熱，妳還在炸玉米……」、「」、「可是棒球場挖到內層一堆垃圾耶」、「在你們團隊6年的努力之下，新竹有一座棒球場造型的掩埋場」、「新竹大祕寶真的很多，再挖下去會死人的，2024民進黨如果沒有執政，那一切都完了」、「終於明白了解一詞的意思了：同流合污」。