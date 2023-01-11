台中一名男子見男同事女友小美（化名）為感情與金錢問題煩惱，相約見面後竟在摩鐵伸狼爪2度性侵，事後他辯稱因看見小美壓力太大才提議「要不要做愛紓壓」，法官認為他在安慰小美時突然提議性交太唐突，且小美當下處憂慮情緒，卻立即應允發生性關係，不符常理因此不採信。依犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。

小帥（化名）2021年4月間認識男同事的女友小美（化名），小美為了解男友債務問題找上小帥，2人相約碰面後小帥提議到汽車旅館休息，不料進房後小帥竟伸出狼爪，將原本坐在椅子上的小美熊抱至床上，採跪姿以膝蓋壓住小美，並強行脫衣性侵，20分鐘後小帥見小美無力抵抗又再次性侵得逞。

根據判決書，小帥表示小美主動來電吐露男友長期買毒，並抱怨男友一直向她借錢，2人才會見面。見面後他提議去汽車旅館休息也獲得小美同意，期間小美不停抱怨男友，他還提出要交往的意願，並對小美表示「會幫忙解決負債的問題」，小帥稱看見小美壓力很大且不敢回家，便對小美說「看要不要做愛，因為做愛可以舒解壓力」，小帥稱小美聽後回應「你想做的話，不然你去洗澡」2人才因此發生性行為，且小美還提議要加時。

對此法官認為小帥在安慰小美時突然提議性交，已屬唐突，且小美當時處於憂慮情緒，卻答應發生性關係，情緒轉折過於怪誕，難謂符於事理，無足採信。

臺灣高等法院臺中分院審酌小帥在本案偵審期間並未坦承犯行，亦未能與小美達成民事和解，依犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。

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