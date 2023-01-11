曾以男團UN偶像身分出道，並演過韓版《我可能不會愛你》的男星崔正元，近日遭到一名男子在網路上爆料，指控崔正元介入他的婚姻及家庭，導致家庭破碎、妻離子散，只好向法院提告爭取權益。對此，崔正元的經紀公司在第一時間就出面否認，隨後崔正元也在個人IG上解釋兩人真實關係，再度引發熱烈討論。

根據韓媒報導，崔正元出面回應兩人並非是報導所說「前男女朋友」的關係，而是小時候家族就互相認識、在一個社區中一同長大、就像親妹妹一樣的朋友，因為在手機裡的通訊軟體中跳出了久違的名字，他便試著聯絡看看，後來也只是吃過2、3次飯了解彼此近況，絕對沒有任何不正當關係。而崔正元也透露，當女方丈夫得知兩人一起吃飯後，曾多次出面威脅並索取財物，由於遭他拒絕才會出面爆料。崔正元也譴責媒體沒有確認事情真相，就採用單方面的立場進行報導，但相信法律會證明他的清白，同時也會透過法律追究責任。

據了解，會爆出此事是因本月9日南韓YouTube平台上，流傳了一段採訪影片。影片中，一名受訪男子在一開始就表明自己的太太疑似與某位偶像出身的男星有婚外情，因為先前他看到妻子不斷收到對方的訊息，內容都是「想你了」、「去喝酒吧」、「我們經常見面吧」、「跟你在一起很幸福」等曖昧內容，而且幾乎每天都會打電話聊天，甚至知道她是有夫之婦，仍邀請女方到他家喝酒，讓他終於忍不住問妻子兩人的關係，而妻子僅表示，他們在結婚前曾是短暫交往過的關係。因此造成夫妻倆大吵一架，最後女方帶著孩子搬回娘家，讓他好幾個月都沒看到孩子，整個家庭幾乎破裂。隨後便有媒體爆出該名男星就是崔正元，立即在網路上掀起熱議。