近期有兩件引起國人關心的話題，一是隨著大陸國門洞開，台灣疫情恐有逐漸升溫趨勢，另一則是台中惡火一家五死，疑是屋主譫妄症放火燒蛇釀悲劇。華人吠陀占星權威李靜唯老師從台灣國運星盤印證，從2022/12/18到1/18走太陽流月正坐六宮，剛好是主管健康的宮位，除了要注意肺部病變之外，神經系統失調等精神官能症的人也會越來越多，要小心釀災。

李靜唯指出，火星逆行一直要到1/13才會在金牛座恢復順行，而水星也從12/29開始逆行到1/19才能在射手座恢復順行，所以一直到今年農曆年之前，水逆加火星刑剋形成不祥相位，對於吠陀天秤、雙魚、金牛跟射手影響最大。

李靜唯表示，只有兩成的人吠陀星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要知道自己的吠陀星座，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。(圖／李靜唯老師提供)

第四名：吠陀射手（12/15~1/14）

火星正坐六宮，除了注意染疫風險，也要留心膝蓋關節、腦神經衰弱等舊疾，冬天一定要好好保暖，農曆年前火星與水逆產生相位，注意情緒控管及伴侶溝通問題，另外職場上的小人、合夥是非，也會讓你嚴重懷疑自己，已婚之人則要注意子女健康及婚外桃花的困擾。

第三名：吠陀金牛（5/15~6/14）

火星正坐金牛座，1/13之前另外一半的火氣會很大，不善處理感情的吠陀金牛，可能會一個頭兩個大，即便火星恢復順行，農曆年前又會和水逆產生相位，依舊要注意如何與伴侶保持良好的溝通，而不是只會在工作上埋頭苦幹，導致完全忽略另一半的感受；健康方面則要注意腰腎等舊疾，或遺傳性疾病反覆發作。

第二名：吠陀雙魚（3/15~4/14）

由於計都羅喉正沖八宮，吠陀雙魚今年一整年都要注意身體和破財問題，再加上火星映射到六宮，1月底前要特別小心車關等意外災難，建議可以多去捐血、驗血避掉一些血光，另外水逆坐事業宮與火星產生相位，正沖田宅象徵母親的宮位，意味著農曆年前容易在職場上與長官發生衝突，或是一直要處理許多關於家庭的問題，特別是母親及家中女性長輩的健康，都要特別留意防範。

第一名：吠陀天秤（10/15~11/14）

火星正坐八宮，是感染新冠病毒的高危險群，尤其要注意上呼吸道及頸椎喉嚨、甲狀腺、暈眩等問題，再加上水逆正沖遷移宮，建議過年前盡量少出遠門；此外也要注意夫妻感情容易被忽冷忽熱的情緒影響，或是與手足及合作夥伴產生衝突，切忌亂發脾氣導致大破財，所以吠陀天秤一定要保持身心愉悅，修身養性，財源才會滾滾來。