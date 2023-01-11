吊車沿鳳屏一路東向西直行，行經鳳屏一路與仁愛路疑似未注意前方車況，直接追撞路口等紅燈的10輛自小客車，造成兩人輕傷。（翻攝自記者爆料網）

高雄大寮區一名52歲陳姓男子今（11）早7點13分駕駛吊車沿鳳屏一路東向西直行，行經鳳屏一路與仁愛路時疑似未注意前方車況，直接追撞路口等紅燈的10輛自小客車，造成兩人輕傷，駕駛經酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因有待鑑定。