撞擊畫面曝！高雄吊車停紅燈煞不住 「連撞10車」釀2傷 09:352023/01/11 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吊車沿鳳屏一路東向西直行，行經鳳屏一路與仁愛路疑似未注意前方車況，直接追撞路口等紅燈的10輛自小客車，造成兩人輕傷。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吊車沿鳳屏一路東向西直行，行經鳳屏一路與仁愛路疑似未注意前方車況，直接追撞路口等紅燈的10輛自小客車，造成兩人輕傷。（翻攝自記者爆料網） 訂閱影音： 中時新聞網 高雄大寮區一名52歲陳姓男子今（11）早7點13分駕駛吊車沿鳳屏一路東向西直行，行經鳳屏一路與仁愛路時疑似未注意前方車況，直接追撞路口等紅燈的10輛自小客車，造成兩人輕傷，駕駛經酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因有待鑑定。 蔣萬安半夜視察鋪馬路 綠營議員狂酸：草包DNA一路傳承 西濱重大車禍！貨櫃車「凌空飛下」高架橋 車頭壓扁駕駛送醫 台中詭異騎士行進中突攤開雙手躺平 等紅燈「1行為」嚇壞路人 #吊車 #駕駛 #一路 #撞擊畫面 #煞不住 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1圓山段火燒車！ 駕駛驚險逃生 上班車潮回堵4公里 08:112023/01/07 社會 道路當賽車場！台南173線道飆仔深夜競速 警送辦21人 14:152023/01/04 社會 開車遇「路霸活春宮」 他PO第一視角參戰：看誰比較久 18:032023/01/10 生活 統聯司機康煉傑 4度獲金運獎 04:102023/01/03 地方新聞 遇警盤查車內飄出「塑膠味」 無照毒蟲攜大量毒品遭逮 16:572023/01/09 社會 女騎士摔車竟告前方兩駕駛肇逃 法官諭知2駕駛無罪 12:222023/01/10 社會 曳引車擦撞護欄「飛落車道」 零件四散車頭變形駕駛脫困無大礙 12:112023/01/06 社會 《光電股》攻車載市場 友達CES秀肌肉 09:482023/01/05 財經 互聯網業吹寒風 百度自駕業務 傳大裁員 04:102023/01/11 產業特刊 愛車停路旁遭追撞「擊落」 肇事駕駛到案辯稱：不知名友人開的 16:322023/01/03 社會 南橫髮夾彎駕駛違停嗆：這是白線 台東警這樣回應 17:012023/01/03 生活 瑞士警告「台灣交通具攻擊性」 部落客曝當地現況 08:172023/01/04 生活 影》2澳直升機相撞 他1舉動求救機長成關鍵 下秒玻璃炸裂 20:042023/01/05 國際 Toyz開特斯拉當「低頭族」滑手機 遭勸反嗆：有毛病 12:352023/01/03 娛樂 爸媽驚呆了！嬰兒車也有自動駕駛 超狂售價曝光 15:502023/01/06 科技 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。