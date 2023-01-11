農曆春節即將到來，台灣彩券每年都會推出限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，有彩券行業者透露，有位女彩迷近日連續三天都來店裡報到，每天狠砸36萬只想刮中二獎賓士車，「坐在角落一直刮一直刮」。

根據ETtoday報導，士林夜市飛來發彩券行業者黃偉祺受訪時表示，有位經營網拍的女彩迷近日幾乎天天來報到，她指定「2000萬超級紅包」要買10本，每天一出手就是36萬，只為了想拚二獎的賓士車。

黃偉祺透露，自己的確被該位女客人嚇到，但她目前「沒贏也沒輸」，中了100萬之後又用100萬下去買彩券。業者也提醒彩迷不要過度投注，應該量力而為。

台彩每到農曆過年才會發行2000元刮刮樂，今年新春限定的「2000萬超級紅包」，其中2000萬元頭獎有7個，二獎「200萬元+賓士休旅車」有10個、三獎100萬元則有850個，獎金加總超過127億元，總中獎率達69.33%。