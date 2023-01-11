第80屆金球獎挺過疫情，今年終於以實體方式舉行，現場眾星雲集包括二代蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、超模海蒂克隆（Heidi Klum）、華人巨星楊紫瓊等大明星皆盛裝出席，不過紅毯上卻出現意外插曲，莉莉詹姆斯（Lily James）在紅毯邊「喬奶」的畫面，竟經由直播放送出去。

以影集《潘與湯米》入圍金球獎「迷你劇集最佳女主角」的莉莉詹姆斯，身穿亮紅色抹胸禮服，不只好身材一覽無遺，禮服整體設計也凸顯美麗大方的氣質，受訪時她表示，今年「很開心能回來，而且這次還獲得提名」。

不過在直播中，卻發生了「放送事故」，在莉莉詹姆斯走下禮車踏上紅毯前，將手伸進服裝「喬奶」的畫面，竟直接透過直播全程播出，且時間長達35秒，讓留言區的觀眾相當傻眼直呼「我的天啊！」。

Lily James llega a la ceremonia de los #GoldenGlobespic.twitter.com/F09kImyJck — Dominus Nano 🍿 (@DominusNano) January 11, 2023

事實上,上一屆的金球獎是線上方式舉行，堪稱史上最冷清的一屆，雖然多少是受到疫情影響，但有許多網友猜測這或許與金球獎遭抵制有關，由於過去主辦單位好萊塢外籍記者協會（HFPA），被爆出種族歧視、性騷擾、財務出狀況等醜聞，因此遭到多家媒體公司與巨星抵制，包括「阿湯哥」湯姆克魯斯、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森等。