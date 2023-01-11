汎德永業(2247)周二公告2022年全年合併營收為新台幣440.6億元，相較於國內整體新車市場的年減4.5%，汎德永業全年營收逆勢成長，繳出年增4.6%成績，營運表現續創歷史新高。

汎德永業去年12月營收34.82億元，年增6.58%、月減9.05%；去年第四季營收105.61億元，年增6.90%、季減4.06%。

汎德永業表示，2022年受惠旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche新產品競爭力強勁，產品線完整齊全，BMW、Porsche交車情況均十分熱絡，帶動新車銷售業務年成長4.5％。公司進一步指出，2022年受惠BMW X3、X4及Porsche Macan等重磅車款改款上市，及熱門休旅車Cayenne、Cayenne Coupe、BMW X1、X6等車款帶動銷售表現創佳績，使新車銷售與維修保養業務均維持穩健成長態勢。

汎德永業進一步表示，隨著BMW、Porsche在台銷售數量穩定增加，車主回原廠維修保養比率極高，全台多座「全功能展示服務中心」發揮效益，使2022年維修保養業務維持5.9%年成長的好表現，而公司預期隨著未來全台多座展示中心將相繼落成落成，經濟規模效益將能進一步發酵，將有助於公司全面搶攻台灣豪華車市場商機。

根據研究機構統計，全球電動車未來3年全球將維持30%的年複合成長，汎德永業持續看好電動車未來成長動能，旗下BMW與Porsche去年起陸續針對電動車熱潮推出新車款總計BMW旗下目前共引進iX M60、iX、i4、i7、iX1等純電車款，而Porsche 品牌純電跑車Taycan也持續熱銷，進一步拓展電動車產品線，延續公司業績銷售動能。

汎德永業進一步表示，公司看好BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，將持續配合品牌總代理布局充電站建置計畫，積極規畫全台電能生活藍圖，已於全台陸續建置BMW i高速直流充電站，並預期能增添電動車銷售誘因，對公司搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。

汎德永業指出，2023年也將會是BMW產品線強勢的一年，除了電動車系列齊全之外，全新改款2AT、3系列、7系列、X7、X1等目前接單相當熱烈，待新車陸續到港後，即可開始正式交車貢獻營收，推升今年營運成長動能。