歐洲股市周二出現近3個交易日以來首次收跌；然而由於聯準會主席鮑爾(Jeremy Powell)的評論和德國製藥廠拜耳(Bayer)的上漲，抵銷了部分跌勢。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.64點或0.59%，為445.71點。

CMC Market首席市場分析師Michael Hewson說：「在強勁的年初行情之後，歐洲股市今天多處於守勢，並出現部分的獲利了結」。

經歷了艱苦的2022年之後，歐股今年以來上漲5%，主要原因為人們預期歐元區經濟的衰退將較預期更為溫和，以及對主要央行升息擔憂的緩解。

高盛最新表示，預計歐元區經濟今年不再會出現衰退。

拜耳上漲4.1%，報53.96歐元；該公司稍早預測，其治療危險血栓的實驗性藥物，有望帶來最高超過50億歐元的年銷售額。

聯準會鮑爾在周二的演講，避開了貨幣政策的話題，而是提到氣候變遷議題，讓投資人鬆了一口氣。

市場參與者現在將目光移向周四即將公布的美消費者通膨數據，預計12月的數據將顯現溫和的增長率。

瑞訊銀行(Swissquote bank)資深市場分析師Ipek Ozkardeskaya說：「關於周四將公布的通膨資料，投資人知道，如果出現一個疲軟或足夠軟的數據，市場絕對會繼續與聯準會對抗」。

以出口為導向的英國富時指數下跌0.4%。

英國政府在周一稍晚宣布了大幅縮減的能源補貼方案，在下一財年將削減85%補貼規模。企業和民眾將承擔更高的能源帳單。

比利時的油輪營運商Euronav下跌17.7%，報12.5歐元；競爭對手Frontline表示，已經停止了與Euronav的合併談判。

德國公用事業公司Uniper跌1.5%，報2,7歐元；該公司稍早表示，在德國政府取得控制權之後，執行長和營運長都將離職。