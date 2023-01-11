民進黨台北市議員王世堅和立委高嘉瑜，近期因頻頻對黨內開炮，有基層希望能將他們倆開除，而在高所屬的港湖區，更不斷傳出綠營有意力挺美女醫師吳欣岱參選立委的聲音。對此，前立委沈富雄分享自己2004年參選立委落選的經驗，向高嘉瑜示警「小綠會殺你」。

沈富雄昨（10）日在政論節目《少康戰情室》表示，現在王世堅和高嘉瑜除了會被側翼包圍攻擊，基層對兩人的言行也無法諒解，因為基層是站在執政黨權力派系那一邊，對黨內異議不能諒解，不過王在對黨內開炮時，會跳過總統蔡英文及謝系人士，而高嘉瑜則僅跳過總統。

沈富雄指出，由於王世堅的派系經營很牢固，因此他不太在乎開除黨籍的聲音，且他參選的是多席次選區市議員，未來政治前途依舊牢靠，然而高嘉瑜卻「屈服了」。

沈富雄說明，立委提名在即，高嘉瑜能不能通過初選和大選這兩關還不一定，他以自身經歷為例，不同於一開始的側翼、基層，到了選戰最後關頭，是「小綠會殺你」，2004年時就是因為前立委黃適卓以台聯黨籍參選，導致自己與同黨候選人段宜康雙雙落選。