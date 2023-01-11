調查官余正煌因前新竹市長林智堅涉論文抄襲提出刑事自訴，控告林智堅違反《著作權法》，台北地方法院今(11)日將開庭審理，余正煌將委由律師在法庭上與林智堅公開對質。有網友轉傳開庭前夕，余正煌臉書一篇PO文的媒體報導，稱余其中有句話提及「黨，聯合公司要攻我嗎？」，此報導引發大批網友熱議，紛紛表示「要被搞，黨真厲害」、「這還有公理嗎？」

林智堅台大碩士論文被認定抄襲學長余正煌論文，碩士學位遭撤銷。然而，余正煌認為林智堅在抄襲風波為自己辯護時傷害他名譽，余正煌的律師表示，台北地院針對著作權案開準備程序庭，將向台北地檢署遞狀控告林加重誹謗，請檢察官起訴林智堅。

然而，有網友今轉傳聯合新聞網報導，指余正煌在開庭前夕於臉書PO出「黨，聯合公司要攻我嗎？」一文到PTT後，引發許多網友討論。多數網友表示「被抄襲還要被搞，黨真厲害」、「調查局就是要這種有風骨的人」、「民進黨要為了一個林智堅跟台灣人槓起來了嗎」、「他真的是整件事最衰的人，越看越氣」、「真的衰暴，維護自己還要被弄」、「被抄論文還要被打壓」、「最無辜的就是他，也更坐實民進黨的無恥」、「用國家行政資源迫害無辜被抄論文的老百姓」、「寫的論文被抄還要被抹黑、被搞，這還有公理嗎？」