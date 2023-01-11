為讓新鮮創意人能快速了解廣告策略，資深創意人翟治平特推出《廣告設計策略與管理：打造廣告人安身立命的生存法則》利用「4種發想廣告創意的方法X 7項廣告文案的寫作手法X 8個廣告完稿的製作步驟」，將廣告設計解碼，公式化學習廣告創意，做出完美的廣告。

作者翟治平，目前任職國立高雄科技大學人文社會學院院長一職，曾擔任麥肯廣告公司資深設計師，服務過可口可樂、國泰航空、Levi’s，也是政府部門補助計畫的評審委員、時報廣告金像獎、時報金犢獎共24屆的評審，擁有豐富的廣告設計經驗，熟知優良廣告企劃該有的元素，不藏私公開設計秘訣，包括「品牌廣告必備知識、精準分析市場架構、快速發想視覺畫面、七種寫文案的公式、應用圖像學理論、教你寫出好故事、廣告的未來趨勢」。

翟治平在接受專訪時提到會以「廣告策略」為主題出版新書，源自於教學歷程上所看到的觀點，多數學生較注重畫面整體美感，但缺少了市場趨勢分析，對於市場受眾不熟悉，因此想傳達廣告基本觀念，要先深入了解消費者跟企業理念，才能完整將企業精神用視覺呈現，且因市場趨勢轉變，在現今自媒體盛行的時代，傳遞媒介也與往大相逕庭，要轉換想法才能順應時代潮流前進，期許讀者在閱讀此書後能學習到相關的專業知識。

在書中提及到不少優秀創意作品，其中特別點出現今流行的小編式貼文，如書中所提及「蝦皮小編的顏洗攻略」結合當時戲劇話題，將廣告創意轉換成網路貼文形式，在短時間引起共鳴達到聲量巔峰，如此類結合時事多元性的發展，想法上將不再受限，更能吸引年輕世代的眼光，這時培養流行趨勢的眼光就非常重要，是場與時間賽跑的創意比賽。

近年有越來越多年輕人選擇踏入廣告產業，翟治平也在書中提及若想踏入此行業，除了基礎軟體應用能力是必備條件外，在跨領域學習及文案撰寫能力也是加分要件，學習過程中不要害怕被挑剔，反而要養成習慣，才知道如何符合業界標準，但最重要的是要有一顆充滿熱忱的心，熱忱不滅才會越燒越旺獲得肯定。

時報獎執行長林淑黛為此書編寫推薦序「跨界廣告人，得獎大戶不藏私的秘訣」提到翟治平不僅曾是廣告獎參賽者、評審主席外，更在多次創意節上分享創意演講，書中也引用時報獎及時報金犢獎優秀得獎作品，帶領讀者解析作品策略面，希望讀者都能汲取自己所需，讓此書成為大家設計升級的好幫手。

新書分享暨資深設計師對談會將展開。（圖／翟治平提供）

除新書上市外亦有新書分享暨資深設計師對談會，即將在2023台北國際書展舉行，歡迎有興趣的讀者前往，現場與設計師大談廣告策略與包裝結構的運用模式。

2023台北國際書展「新書分享暨資深設計師對談會」

日期：2023年1月31日AM:10:30-AM11:30

地點：台北世貿一館 迷你沙龍