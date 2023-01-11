台灣鋼鐵集團旗下榮剛、精剛公布營收，榮剛去年12月營收11.01億元，年增29.33%，去年全年合併營收123.65億元，寫下歷史次高，精剛去年12月營收2.62億元，2022年營收更衝破17億元，改寫歷史新高。展望今年，航太、戰爭因素，樂觀看到今年接單表現，精剛2023年營運可望再創高峰。

台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊鋼廠榮剛(5009)公告去年12月份自結合併營收為新台幣11.01億元，年增29.33%、月減1.09%；去年第四季營收33.30億元，年增30.74%、季減2.29%；累計1-12月自結合併營收123.65億元，年增40.98%，為歷史次高紀錄。

榮剛自去年3月以來已連續10個月達10億元以上營收，2022全年合併營收123.65億元，寫下歷史次高紀錄。高毛利產品組合在第四季出貨比重的成長，將挹注去年第四季獲利表現。展望今年第一季營收表現，榮剛指出，由於公司訂單滿載，工廠產能利用率將持續維持在高檔以因應出貨需求，除了一月將因春節休假產能略受影響，整體來說預料第一季營收仍將維持去年的成長態勢。

公司表示，目前在手訂單已達8個月，航太、能源、油氣單月接單占比也增長到6成，公司尤其看好航太產業復甦帶來的效應，今年的高毛利訂單可望持續成長，加上地緣政治衍生而出的轉單效益以及國際軍工技術移轉議題，都讓公司整體獲利表現值得繼續期待。

同為台灣鋼鐵集團旗下的特殊合金材料廠精剛(1584)公告12月份自結營收為新台幣2.62億元，年增101.26%、月增46.42%；去年第四季營收5.87億元，年增50.01%、季增35.21%；2022年業務動能持續上攻，累計1-12月全年營收為17.71億元，年成長59.73%，再度突破，創公司成立以來之歷史新高。

精剛去年12月份出貨營收之產品組合，仍以鎳基合金及鈦合金為主，受惠於全球油氣產業、國防及航太工業需求增溫及金屬原料價格維持高檔，帶動接單及出貨雙雙向上。後疫情時代各國國境重啟開放、油價上揚及鎳價走升影響下，帶動產業客戶積極備料，因應預期市場需求。在歐洲區域市場成功開發，及精剛在全球各地區具備競爭力的展現，去年每月營收均維持正成長。

展望今年，精剛表示，因應農曆年假接單亦提前向客戶收單，接單狀況持續升溫，航太產業景氣強勁復甦及俄烏戰爭推升國防需求下，帶動全球特殊合金需求的強勁成長，對今年接單表現繼續保持樂觀。

精剛為因應未來快速成長需求，持續致力於建構完整自有產線的既定策略，積極規畫各項擴廠以回應滿足客戶需求，並強化製程控管；展望2023年營運可望再創高峰。