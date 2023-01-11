F-35戰機升級

美國空軍裝有「更新技術3」（Technology Refresh 3，TR-3）新電腦骨幹的F-35戰機6日已首度試飛，而這對未來「閃電II」（Lightning II）隱形戰機升級舉足輕重。

據《防務新聞》（Defense News）和《動力》（The Drive）網11日報導，TR-3將大幅升級F-35的核心處理器、記憶單元和相關航電系統。而這次為時50分鐘的成功試飛，意味F-35向裝備TR-3又向前邁進了一步，也為即將進行的第4批次重大現代化計畫奠定了基礎。

F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office）10日說，負責這次任務的是「第461飛行測試中隊」（461st Flight Test Squadron）飛行員魯爾森（Ryan “Bolo” Luersen）。他在35,000英尺（10668公尺）的高空，以近馬赫的速度試飛，驗證系統的適航性與穩定性。

TR-3涵蓋了洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為F-35升級打造的軟硬體，以增進戰機的顯示，記憶和電腦處理效能，不僅能讓戰機儲存並處理更多資料，也能運行更先進的軟體。

The 461st Flight Test Squadron conducts the first F-35 flight with TR-3 here at @EdwardsAFB.



Technology Refresh 3 will allow the F-35 to run advanced software packed with state-of-the-art war fighting capabilities. #aviation @usairforce @HQ_AFMC @theF35JPO @AFTestCenter pic.twitter.com/F6szLy1XzZ — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) January 10, 2023

洛馬F-35 國內參與總監史密斯（Edward Smith）先前說，TR-3將為第4批次戰機提供骨幹。五角大廈說，新戰力將包括新感測器，搭載更多精準長程武器，更強大的資料融合系統，還有與其他平台更高的作業互通性。而這將增進F-35發現、追蹤並打擊目標的戰力，同時也將提高面對空中、地面和網路上各式威脅的生存力。