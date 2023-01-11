44歲女星小S(徐熙娣)日前遭捲汪小菲與姐姐大S(徐熙媛)之間的風波，豈料話題才剛平息，二女兒Lily（許韶恩）在社群平台上的言論再掀爭議，慘遭大陸網友連番砲轟。對此，小S仍不甩網路輿論聲浪，曬出扭著水蛇腰的最新美照，盡顯窈窕曲線。

小S的二女兒Lily在社群平台上多以英語發文，和粉絲們分享生活點滴，日前在IG上開放問題，有網友好奇提問：「為什麼說英文居多？」她則回應：「我的英文比中文好。」並解釋說：「因為英文是母語，在學校、家裡，跟朋友聊天也是說英文溝通」，更笑說要好好練習中文。豈料，此番言論引來多位大陸網友在她最新的貼文留言批評，一時引發輿論爭議，而小S並未對此多做回應。

小S今(10)日在IG上曬出兩張扭著水蛇腰的照片，只見照片中她身穿黑色針織上衣，對著鏡頭擺出迷人姿勢，大肆秀出凹凸有致的S曲線。此外，她更配文寫下：「當你充滿愛時，別忘了愛自己。」可見心情並未因最近的風波影響。

貼文一出，吸引諸多網友前來留言，表示：「善良又漂亮又溫暖又好笑的姐哪裡找？世界上最好的姐！！」、「有被漂亮到」、「怎麼隨便一擺都是巨星的感覺。」