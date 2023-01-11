利機(3444)去年全年營收為10.6億元、年衰退13%，但在產品組合優化下，利機去年獲利仍有實力挑戰上櫃以來新高。

利機去年12月單月合併營7235萬元，月減21%、年減少26%；累計111全年營收為10.6億元，年衰退13%，儘管營收下滑，但隨著產品組合的優化，利機去年獲利表現依舊值得期待。

利機表示，111年全年營收表現最好的是屬佣金模式交易的半導體載板類，較110年成長21%，並刷新年營收歷史新高記錄，利機近幾年積極提升邏輯載板占比，由33%提升至約45%，預期今年可再提升邏輯載板占比，持續優化產品組合，貢獻實質獲利。

就季別來看，利機去年第四季單季合併營收2.37億元，年減少20%、季增加2%，利機指出，驅動IC相關產品，在去年第三季已落底止跌，故去年第四季出貨狀況已回穩，季增加90%。

利機去年前三季每股淨利達4.4元、年增加75%，毛利率持續維持高點。整體而言，利機2022年獲利若無意外，將可改寫上櫃以來新高。

另外，利機申請現金增資案已於1月5日通過，預計農曆年後定價及採公開申購方式辦理。