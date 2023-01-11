本賽季以2年1230萬美元合約加盟暴龍的小前鋒歐托波特（Otto Porter），過往傷病史豐富的他又傳來憾事，暴龍宣布歐托波特接受左腳手術，預計本賽季全數報銷，本賽季球隊已經完全40場賽事，歐托波特只出席其中的8場，耐戰度讓暴龍球隊相當失望。

歐托波特這8場比賽下來，平均只得到18.3分鐘的出賽時間，攻下5.5分、2.4籃板的平庸數據，去年11月15日對陣活塞的比賽，歐托波特遭遇了腳趾脫臼的傷勢，據加拿大媒體《TSN》記者李溫柏格（Josh Lewenberg）指出，歐托波特原本計畫不動刀治療，期待在1月份回歸賽場，但經過評估後還是選擇進行手術，

「這對於歐托波特來說是一個困難的選擇，他曾經希望避免手術發生，但最終不得不做出確保他擁有長遠職業生涯的決定，我們期待他能恢復身手。」暴龍總管韋布斯特（Bobby Webster）相信歐托波特能夠健康歸來。

為了確保歐托波特的健康狀況，勇士上賽季就做了很好的示範，除了在去年1月14、15日連續出賽外，球團極力避免歐托波特背靠背上場，在暴龍的8場比賽當中，歐托波特就有2度背靠背出賽的狀況，可能也是導致出現傷勢的原因之一。