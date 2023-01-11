九合一選舉民進黨大敗，內閣改組聲量不斷，行政院長蘇貞昌是否請辭成各界焦點，傳出蘇貞昌11日將正式向總統蔡英文提出辭呈。對此，民進黨立委郭國文表示，蘇貞昌院長如果離開，算是階段性任務的完成；民進黨立委賴惠員也表示，展現政治負責最高的精神。

郭國文表示，如果蘇貞昌院長真的離開行政團隊，他也會是一個很重要的一份子，會繼續為台灣來打拚，相信未來新的團隊，會延續蘇貞昌院長的基礎，打造一個更符合人民期待的行政團隊。

立委賴惠員也表示，2016、2020年在小英總統競選總統的尾聲，大聲疾呼希望立法院過半，總統票數衝高，這就是民主精神，完全執政負責，在2022九合一選舉，民進黨吃大敗戰，而蘇貞昌是最高的行政首長，他責無旁貸，他的下台，是展現政治負責最高的精神。

對於蘇貞昌為何會在此時選擇辭職，郭國文說，11月26日選舉後，就有提到今年度預算審查完後，做內閣改組是好時機點的考量，相信是普遍認為適合的時間點。