歐盟和北約當地時間10日簽署俄烏戰爭爆發後首個安全合作聯合聲明，雙方將矛頭直指俄羅斯，表示將通過制裁、軍援烏克蘭等方式繼續向俄羅斯施壓，並首度稱中國帶來「需要應對的挑戰」。陸駐歐盟使團發言人回應稱，中方對聲明中的對華無理指責和冷戰思維表示堅決反對。

據北約發布新聞稿，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在北約總部舉行會晤，簽署了北約-歐盟合作的第3份聯合宣言。

「我們決心將北約和歐盟之間的夥伴關係提升到新的水準」，史托騰柏格表示，聯合聲明以2016年和2018年簽署聯合聲明以來兩個組織合作「取得的前所未有進展」為基礎，旨在進一步加強和擴大北約與歐盟之間的戰略夥伴關係，解決日益加劇的地緣戰略競爭、抗風險能力問題和關鍵基礎設施保護問題。

綜合外媒報導，3人將矛頭直指俄羅斯。馮德萊恩表示，歐盟將「在需要的時候」繼續對俄羅斯施壓，烏克蘭應獲得其所需的所有軍事援助。她還指出，歐盟將把制裁範圍擴大到「軍事上支持俄羅斯的人」，即白俄羅斯和伊朗。

與此同時，聯合宣言還表示，「我們生活在一個戰略競爭日益激烈的時代，中國日益增長的自信和政策帶來了我們需要應對的挑戰」。馮德萊恩更在推特發文說，「俄羅斯的威脅是最直接的，但不是唯一的，我們看到大陸越來越積極地試圖按照自己的利益重塑全球秩序」。

陸駐歐盟使團發言人對此發布聲明指出，《歐盟—北約合作聯合宣言》首次以官方文件形式表達雙方對華共同立場，暴露出對華認知的偏見和傲慢。中方對《聯合宣言》中的對華無理指責和冷戰思維表示堅決反對。

聲明稱，大陸將繼續堅持奉行獨立自主的和平外交政策和防禦性國防政策，永遠不稱霸、永遠不搞擴張。大陸的發展不會去威脅任何人，無意取代任何人，更不會對任何國家和組織構成挑戰。

聲明強調，放下地緣政治和意識形態執念，共同攜手應對才是正道。我們希望北約和歐盟摒棄冷戰思維，以事實為依據，理性客觀看待大陸發展，多做有利於地區和世界和平穩定的事。