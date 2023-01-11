友訊(2332)2022年全年營收170.78億元、年成長10%，寫下近3年新高，展望2023年，董事長郭金河以「望」一字給予最佳註解，他談到，期待友訊能在混沌的局勢中，啟動成長動能與商機。

友訊2022年全年合併營收170.78億元、年成長10%，達到2019年以來新高；以季度來看，2022年第四季在疫情、升息、地緣政治等多重因素夾攻下，與第三季相比僅呈現1.4%微幅短少，但與2021年同期相比則有2.8%增幅。

友訊董事長郭金河評價2022年，認為「穩」字最能代表整體營運表現，他談到，2022上半年因網路基礎建設需求持續升溫，網通業普遍表現不俗；下半年零售市場雖因通膨等因素面臨需求放緩，但受惠於數位基礎建設蓬勃發展，網通設備升級需求大量湧現，亦可視為利多。

綜觀2022全年表現，郭金河認為在5G驅動全球電信業者佈建的帶動下，友訊於全球電信產業佈局得宜，再加上深耕企業市場、持續開發新客戶，同時積極消化庫存、採取適當的促銷策略及產品搭售策略下，年營收寫下近四年新高紀錄。於此同時亦審慎控管營業費用支出，優化有成， 整體營運績效穩步成長。

面對2023年，郭金河則以「望」字看待新一年的發展，期待友訊能在混沌的局勢中，有以待之，著重於打造解決方案、優化消費者體驗與管理價值鏈，以啟動成長動能與商機。

另外，友訊也預告，將在2月底舉辦的世界行動通訊大會(Mobile World Congress，簡稱MWC)中，推出新解決方案，正式宣告進入5G O-RAN市場，展現台灣5G O-RAN設備與應用的國際級實力。