雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2022年12月自結合併營收2.66億元，月增達29.97％、年增達26.43％，創同期新高、歷史第三高。使第四季合併營收創6.83億元新高，季增達34.19％、年增達36.55％，全年合併營收20.74億元、年增達42.81％，改寫歷史次高。

雲品表示，適逢聚餐及尾牙旺季，旗下飯店館內許多宴會場次已外溢到君品Collecion的外部場地，加上承攬多場大型外燴，成功推升餐飲營收，去年宴會產值較前年倍增，帶動去年12月、第四季及全年營收齊繳雙位數成長，分創歷史第三高、新高及次高佳績。

住房業務方面，雲品指出，台北君品酒店目前外籍旅客占比已達4成，以新加坡、馬來西亞及部分韓國旅客為主。同時，仍針對國旅客群推出多款一泊二食住房方案，有效維持周末假日住房率。日月潭雲品溫泉酒店同樣受惠年底國旅需求強烈，使住房營收穩健推升。

展望後市，雲品表示，集團擁有台北君品及日月潭雲品酒店的資源及營運經驗，能了解頂級客群需要的產品服務需求，使君品Collection旗下最受歡迎的淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特等3大場地，均在當地創下最高桌價。

雲品表示，攜手總太打造的台中水湳圓觀（Palazzo Colonna）將於4月加入營運行列，使君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至900桌。在疫情趨緩與今年好日子天數多達90多天助攻下，將對君品Collection全年婚宴接單量帶來正面成長空間。

而日月潭雲品持續調整住房銷售策略，不以追求高住房率為目標，力求提供旅客更舒適的住宿體驗與遊憩空間，成功穩健推升住房營收。今年將展開內部改裝升級計畫，包括翻新遊憩空間、飯店大廳、並增設行政酒廊等，將能提供旅客更頂級的服務享受。

雲品表示，日月潭雲品去年前三季平均住房率57.56％、不含餐飲平均房價1萬4771元，相較2019年全年75.1％、8188元，客房平均收益（RevPAR）達8502元、較2019年成長達38.27％，團體住房占比亦自47％降至26％。