不少女生在外不敢上公共廁所，有人選擇一路憋尿方式，更多數人遇到座式馬桶採屁股懸空方式排尿，但這種方式也有泌尿道感染的風險。泌尿科醫師分享，一名年輕女子以屁股懸空方式上廁所，後來出現血尿、排尿灼熱的不適感，一驗發現膀胱內都是細菌，導致女子泌尿道感染。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》節目中分享，很多女生怕公廁馬桶髒，因此常以「屁股不碰到馬桶」的姿勢排尿，但此非好選擇，曾有一名女子因血尿、排尿不適來就診，他一驗發現女子膀胱內「都是細菌」，再用超音波檢查，還有50c.c.餘尿。

歸家豪說明，女生尿道短、尿道口本來就有些細菌，這些細菌進到膀胱泡在這50c.c.尿裡面，每半小時就繁衍一代，導致膀胱裡都是細菌，因而導致泌尿道感染。

他表示，標準的如廁姿勢為「屁股坐在上面」，膝蓋與腳踝都得呈90度，穩穩地踩在地上，才能使屁股與大腿內側的肌肉達到放鬆，也讓逼尿肌發揮功能，使尿排出得乾淨。

營養功能醫學專家劉博仁也曾指出，長期用半蹲的姿勢尿尿，會導致骨盆底肌群緊繃、尿液不容易排乾淨，餘尿過多之後就更容易產生細菌的感染，更令人擔心的是，細菌還會經過輸尿管向上，會影響到腎臟。