「第80屆金球獎頒獎典禮」台灣時間11日早上9時在洛杉磯比佛利希爾頓飯店登場，由《傑洛向前衝》喜劇演員傑洛卡麥克（Jerrod Carmichael）擔任主持人，走過疫情和抵制風波，今年終於恢復舉辦實體典禮，最先頒出的獎項為「最佳男配角」，由首次入圍的51歲華裔男星關繼威以《媽的多重宇宙》打敗《巴比倫》布萊德彼特等多位強敵順利拿下。

關繼威上台致詞時，激動落淚，先是感謝坐在台下的大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），稱自己永遠不會忘記給予自己第1次演戲機會的人，「我很幸運地能夠在小時候就被選中，以童星的身分演出《魔宮傳奇》」，也感慨自己一直都沒突破當時的成就，「幸好30多年後，有2個人想到了我，他們想起了當年那個小孩，再次給我嘗試的機會。」

他感謝《媽的多重宇宙》雙導演丹尼爾關（Daniel Kwan）及丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），「每件發生的事情都不可置信了，謝謝你們幫我找到我的答案，給了我超乎想像的機會」，以及在片中合作的楊紫瓊、潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等，最後提到自己生命中最重要的人，「那個從不停止相信我的人，我的太太，我全心全意地愛妳」。

而最佳女配角則由《黑豹2：瓦干達萬歲》王后安琪拉貝瑟（Angela Bassett）奪得。