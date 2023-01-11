外傳行政院長蘇貞昌今將辭職，新任閣揆可能由前副總統陳建仁接任，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，閣揆是中央行政最高權力機關的首長非常重要，中央、地方永遠要抱持大家齊心齊力的心，只要目標明確，同心為國、為民做事，大家並肩作戰，讓台灣這塊土地共好，而他永遠抱著為中華民國、為台灣這塊土地共好的方向，中央、地方好好做事情，好好打拚。

另對新北市議會民進黨團指出新北超徵80億，應還稅於民，侯友宜表示，新北財政因財政收支劃分法，統籌分配税款人均預算永遠是六都最低，且相差甚遠，新北幅員遼闊、人口眾多，財政受嚴峻挑戰，為讓財政穩健往前走，做出民眾有感政績，會在收支短絀中讓財政更穩健，2030願景達成才是最重要目標。

至於新內閣首要目標是否就是修改財政收支劃分法？侯友宜說，地方對財政收劃分法修改有很多期待，也講了很多年，對新北市來講，人均預算少，其實中央應該做這樣考量，讓地方財源充分運用。