去年有網友意外發現，台塩海洋鹼性離子水瓶底竟暗藏一部藍色小跑車，貼文曝光後旋即在網路引爆討論話題，網友群起買水實測拍攝瓶底跑車照，原來這是與TOYOTA跨界合作的小彩蛋，今年將推出「Drink Amazing一瓶到底 超跑給你」抽TOYOTA GR SUPRA跑車活動。

去年這張引發話題的貼文照片，因為從瓶底的稜角設計和水中折射現象，在某個角度乍看之下宛如一輛跑車停在瓶底，相當有趣。今年TOYOTA帶來驚喜，與台灣機能水市場銷售第一的「台塩海洋鹼性離子水」跨界合作，在民眾暢飲好水的同時，還有機會將「經典傳奇跑車 TOYOTA GR SUPRA」開回家，即日起至5月20日購買台塩海洋鹼性離子水全系列商品任一瓶，上活動網站完成發票登錄，即可參加抽獎活動，將全新車色「炫馳藍」TOYOTA GR SUPRA跑車開回家。

GR SUPRA一直是TOYOTA旗下性能車款代表，由品牌旗下專業賽車商品部門GAZOO Racing汲取豐富賽事經驗與技術打造，深受熱血車迷的青睞。去年10月全新改款上市，導入全新六速手排車型，並搭載全新19吋鍛造鋁圈，輕量化設計降低車重，有助於提高操控穩定性，讓車主能盡情享受人車合一的駕馭快感，期待與更多的消費者一同體驗TOYOTA GR SUPRA熱血沸騰的商品魅力。