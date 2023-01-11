司法院院長許宗力11日在司法節學術研討會致詞。（司法院提供）

司法院院長許宗力11日在司法節學術研討會致詞時表示，「一個鄰居他們的價值信仰跟我們不一樣，他的最高法院院長宣稱「我們堅決反對審判獨立」，他的軍機、軍艦持續越過台海中線騷擾我們，依據媒體報導，更從週一起甚至在台海周邊軍演，但台灣人民似乎麻痺，不以為意，這種溫水煮青蛙現象，令人憂心。」

許宗力說，身為司法院院長，面對此局勢，尤其是在審、檢、辯、學法律人齊聚一堂慶祝有重大意義司法節的今天，他不能不提醒大家，「要捍衛我們的司法、珍惜我們引以為傲的審判獨立，要有危機意識，絕不能讓失去審判獨立的一天到來，一旦失去審判獨立，台灣離地獄就不遠了」

許宗力表示，「我希望，不，應該說我確信，我們不僅是在今天慶祝有審判獨立的司法節，未來每一年我們也都會慶祝有審判獨立的司法節」；他要呼籲、提醒，提到司法，大家都知道，他的核心精神在於審判獨立，審判獨立更被稱為國家最後一條生命線，因為只有獨立的審判，不受任何控制，司法才能獲得人民信任，人民遇有糾紛，才會使用法院作為紛爭解決的救濟管道。

許宗力說，如果審判不獨立，被行政或政黨控制，人民不信任法院，遇到紛爭，就不會使用法院，而是訴諸自力救濟，如果自力救濟成為人民紛爭解決的日常管道，無異強凌弱、眾暴寡，整個社會、國家秩序勢必崩解，所以說審判獨立是國家最後一條生命線。審判獨立是大家生活方式，像呼吸空氣一樣的自然，也就是因為那麼理所當然而忘記審判獨立是需要珍惜、呵護、捍衛的。