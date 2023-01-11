寬量國際(QIC)今(11)日舉行2023年第一季全球資本市場展望說明會，策略長谷月涵(Peter Kurz)表示，美元可能會進一步走強，並對新興市場匯率帶來壓力，儘管股市不會是目前國際資金佈局首選，但防禦性較強的台股將吸引避險資金進駐。

全球資本市場，在歷經去年的大幅波動行情後，預料今年仍是充滿挑戰，針對第一季全球資本市場展望，谷月涵則是提出以下6項看法：

一、預期今年第一季美國Fed仍會維持緊縮貨幣政策，因為美國Fed目標是要將通貨膨脹率預期壓到2%以下，而非只是看總體通貨膨漲率(Headline inflation)，更甚者，現任主席Jerome Powell深刻了解到前任主席Paul Volcker犯了總體通貨膨漲率下滑就立即調降政策利率的錯誤，導致通貨膨脹率隨即攀升，迫使進行第二次升息，調升後的政策利率水準甚至比之前還要高。

二、美元匯率走升，也會進一步對包括人民幣在內的新興市場貨幣匯率帶來壓力，因此，包括拉丁美洲、新興東歐、東南亞等槓桿性較高的經濟體，風險也會較大，相較之下，企業與政府財報體質較優的台灣將成為避風港。

三、今年中美國會有非常高的機率出現經濟衰退，這從佔全球16%的美國消費者端已看出些許壓力端倪，而美國經濟出現衰退初期，對應到的會是修正後的美股底部，進而提供潛在買進好股票的機會。

四、中國這幾年所面臨的地緣政治風險，到了今年會出現緩和，原因包括：1.中國內部政治經濟挑戰已逐步獲得解決，國家主席習近平的第三任期位置轉趨穩固，2.近期台灣地選舉結果將至少在明年大選之前提供兩岸關係轉趨和緩的因子。

五、中國將擺脫過去以舉債與投資帶動GDP成長為導向的經濟發展模式，儘管經濟成長力道不會像過去一樣強勁，但成長內容品質會比較好。

六、現在還不是進場買股票的時候，但若真的想要佈局，已開發市場會優於新興市場，尤其是經過大幅修正後的美股，至於新興市場，被視為資金避風港的台股，表現會相對突出。

整體而言，現階段建議持有現金與原物料族群，而非股市，若要佈局股市，則是建議生技等防禦性較高的標的。