神達集團神達投控（3706）子公司神雲科技旗下伺服器通路領導品牌TYAN（泰安），今天推出基於第四代Intel Xeon可擴充處理器的伺服器平台，處理器內置的運算加速器可協助提高AI、資料分析、雲計算、儲存和高性能計算等高速成長市場的工作負載需求。

神雲科技伺服器架構事業體副總經理許言聞指出，第四代Intel Xeon可擴充處理器所帶來可用性更高的新技術，將繼續推動商業格局的進化。無論是小型組織或是大型資料中心，都可以從TYAN全新伺服器產品系列支援的DDR5、PCIe5.0和Compute Express Link 1.1等最新技術中獲得高性能的運算能力。

第四代Intel Xeon平台的總經理 Suzi Jewett 表示，第四代Intel Xeon可擴充處理器是為提升現今企業所依賴增加最快速的工作負載的性能而設計，藉由優化CPU核心資源的使用，內置加速器提供更高效的利用率和能效優勢，能協助企業實現可持續發展目標。

TYAN的HPC平台針對各類高性能運算、AI和資料分析的工作負載進行設計優化。Thunder HX FT65T-B5652是一款4U直立式伺服器，專為在辦公室環境中需要強大運算能力的小型HPC工作負載而設計。該系統支援單路第四代Intel Xeon可擴充處理器、8組DDR5 DIMM插槽及4個用於安裝高性能雙寬GPU卡的PCIe 5.0 x16插槽。此系統可支援6個3.5吋SATA、2個NVMe U.2快拆式熱插拔硬碟支架和1個NVMe M.2插槽，可充分滿足辦公室運算環境的需求。

Thunder HX TS75-B7132和Thunder HX TS75A-B7132為2U雙路伺服器平台，支援雙路第四代Intel Xeon可擴充處理器、32組DDR5 DIMM插槽和5個PCIe 5.0插槽，為高性能記憶體運算和虛擬化應用的理想選擇。兩個HPC平台皆提供2個10GbE或GbE網路連接埠，1個OCP v3.0網路擴展子卡插槽和2個NVMe M.2插槽。TS75-B7132支援8個3.5吋快拆式熱插拔NVMe/SATA硬碟支架；TS75A-B7132則支援10個2.5吋SATA和16個NVMe U.2硬碟支架，可提供不同資料儲存與傳輸的需求。

Thunder SX TS70-B7136和Thunder SX TS70A-B7136均為2U雙路軟體定義儲存伺服器，提供16組DDR5 DIMM插槽、5個PCIe 5.0插槽、1個OCP v3.0網路擴展子卡插槽和2個NVMe M.2插槽。TS70-B7136配置12個前置3.5吋SATA快拆式熱插拔硬碟支架，最多可支援4個NVMe U.2設備，作為高容量儲存空間使用，而2個後置2.5吋快拆式熱插拔SATA固態硬碟支架，則可作為系統開機盤使用。TS70A-B7136則擁有包括10個SATA、8個NVMe U.2的18個前置2.5吋快拆式熱插拔硬碟支架，提供具備高性能資料吞吐量的儲存空間，同時也具備可作為系統開機盤使用的2個後置2.5吋快拆式熱插拔SATA固態硬碟支架。