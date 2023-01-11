家用健身器材庫存將告一段落、商用市場前景仍佳、按摩椅事業體成果漸顯，及運費成本降低，喬山(1736)2023年毛利率可望向上攀升，可望有助於獲利表現。

家用健身器材市場庫存已經調整一段間，預期今年下半年將逐步恢復常態，商用市場受惠運動人口持續擴大，連鎖健身房的展店及會員人數將穩健成長，全球健身風潮依舊旺盛，前景仍持續看好。

原本在日本市占第一的Fujiiryoki家用按摩椅以外，商用機種也已搶進健身房市場，尤其喬山在去年12月宣布購入剩餘的40%股權後，已成為富士醫療器單一股東，對於未來營運及通路發展將有更高的靈活度及掌控權。目前公司規畫新年度將加大其醫療輔助及家庭美容類別產品，逐步完成家庭健康生活領域的產品佈建。

喬山2022年12月營收47.1億元，創下歷史新高年成長12%，全年營收338.3億元，年成長10%。展望2023年，在利多頻傳下，喬山毛利率可望向上攀升，公司持續強化新產品、新客戶及市場佈局，樂觀面對今年業績及營運表現。