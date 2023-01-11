彭博社周二援引知情人士報導，蘋果公司計畫最快自2024年起，開始在其iPhone和Apple Watch上採用自家量身訂製的顯示器，以推進採用更多自家設計生產之零組件的計畫。

據彭博報導，為了減少對第三方供應商與合作夥伴的依賴，蘋果將使出另一個絕招。蘋果將開始為其iPhone手機和Apple Watc智慧錶自行生產量身打造的螢幕，這表示蘋果可能揮別三星等長期合作夥伴。

彭博社報導，蘋果的目標是開始在iPhone和Apple Watch上使用自家螢幕，且這個大轉變料將從2024年發布的Apple Watch Ultra版本開始。

目前蘋果iPhone手機、iPad平板和Apple Watch智慧錶採用的顯示器由三星和樂金（LG）等合作夥伴供應。若真如彭博社所報導，該公司的行動設備開始改而採用自家量身訂製的螢幕，勢必對這些合作夥伴帶來巨大的打擊。

除了三星和樂金之外，蘋果也從日本顯示器公司（Japan Display）、京東方和夏普（Sharp）等公司採購顯示器。截至目前，蘋果的重點似乎只放在行動設備上。

報導指出，消息人士透露這個轉變將從2024年底推出的「最高階Apple Watch」開始。做為這個轉變的一部分，Apple Watch還將從OLED顯示器轉向micro-LED顯示器。蘋果的目標是最終讓其他裝置都採用micro-LED顯示器，包括iPhone手機。

在蘋果內部，其顯示技術集團副總裁Wei Chen負責領導這項工作。而該小組隸屬於John Srouji的硬體技術部門。

據彭博社報導，蘋果在2018年加速轉向micro-LED螢幕的計畫，目標是在2020年初發布第一款產品，但由於成本太高且面臨技術挑戰，導致這個計畫停滯不前。因此，該報導今天提到的2024年目標，也有可能到2025年才出貨。

報導指出，蘋果仍將依賴一家外部供應商來處理這些顯示器的量產，但新顯示器的設計與製程策劃完全在內部自行完成。

前一日彭博社亦報導，蘋果正持續減少對其他晶片製造商的依賴，據知情人士透露，蘋果擬在2025年以自家內部的設計取代一款博通（Broadcom）的晶片，亦計畫到2024年底或2025年初，以自家的晶片取代高通的蜂巢式數據機晶片。蘋果最近推出的新款Mac電腦都已揮別英特爾，改而採用自家研發的Apple Silicon處理器。