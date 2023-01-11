「第80屆金球獎頒獎典禮」台灣時間11日早上9時在洛杉磯比佛利希爾頓飯店登場，由《傑洛向前衝》喜劇演員傑洛卡麥克（Jerrod Carmichael）擔任主持人，走過疫情和抵制風波，今年終於恢復舉辦實體典禮，60歲華人影星楊紫瓊（Michelle Yeoh）成功以《媽的多重宇宙》奪下音樂及喜劇類的影后，再創事業高峰，稍早在紅毯上被外媒盛讚是「年度女性」，她感性表示：「我已經在這個業界近40年了，感謝大家看見我。」

聽到楊紫瓊獲獎後，全場立刻爆出震耳欲聾的歡呼聲，連對手《五星饗魘》安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）都忍不住為她激動鼓掌，她上台致詞時抱著獎杯感慨地說：「40年了，我可不會放手。今天能站到這裡是一趟很棒的旅程、偉大的鬥爭，但是我想這是非常值得的。」憶起自己剛到好萊塢就像美夢成真，亞裔臉孔被視為少數人，還有人驚訝她會說英文，當時她幽默回應「我來到這裡經過13小時的飛行，所以我學會了」，她也表示自己去年剛滿60歲，「我想所有女性都很清楚，隨著這些數字越來越大，機會則是越來越小」，但她能幹勁十足，不過現場音樂響起催促她發言時間到了，楊紫瓊也搞笑大喊「shut up（請安靜）！」並對《媽的多重宇宙》家族表達感謝。