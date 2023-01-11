國民黨可望5月啟動總統提名機制，繼中廣董事長趙少康後，孫文學校校長張亞中今也宣布爭取國民黨提名參選2024總統。張表示，政治不是他的職業或事業，之所以參與，是因當前國家多難，盼喚起群眾，一起救國救民，自己國家自己救。

張亞中說，因參與只是志業，如同革命烈士與傳教士，在這條道路上，所有權力與利益於他都了無罣礙，因而也無有貪婪與恐怖；為台灣和平繁榮及下一代未來，他有堅定的毅力，能貫徹政見，當然也期待所有國人共同自救，眾志成城。

張亞中強調，他爭取要代表的，不是那個從前總統李登輝以降已失去理念靈魂與方向的國民黨，而是以國父孫中山救國精神、治國理念為依歸，堅持中華文化與中華史觀的國民黨，要走真正的中道，代表的是真正熱愛中華民國的沉默大眾。

張亞中也提出「透明政府、忠誠國家認同、澄清吏治與保住台灣生機」4項承諾，當選總統第一天就會立刻做到。

張亞中說，若當選總統，立刻解密追查蔡英文總統博士論文與疫苗疫情相關檔案，並追究責任，沒弄清楚前誰也別想出國；編列打鬼基金至少一百億元新台幣，做為無追溯效期民眾檢舉違法政府官員之獎金，以重建官箴、端正司法。

張亞中表示，若當選總統，包括卸任總統在內所有在職與退休政務官，須白紙黑字宣誓確認自己的國家是符合憲法規範的中華民國，而不是偷樑換柱、借殼上市的所謂「中華民國台灣」或「台灣國」，否則即使退休也將停發退休金。

此外，張亞中說，不重蹈上世紀末日本半導體覆轍，讓台積電根留台灣，不讓外國淘空或弱化「護國神山」；不重蹈烏克蘭的命運，恢復4個月義務役期，強化募兵機制，以有效發揮青年力量，提升國家整體競爭力。

對於兩岸關係，張亞中也再提兩岸和合方案，表示2024總統大選是台灣最後機會，是和與戰選擇；而「溝通才能避戰，和平才能止戰；溝通需換位思考，和平需具體方法」，這是唯一一個對台灣最有利，而北京也有可能接受的方案。

張亞中參選宣言中也提出除弘揚「禮義廉恥」傳統四維外，還將以九二共識為基礎的國際定位、以開放融入國際經貿為基礎的經濟發展、導正近30年教改、讓社會各個層面的公平正義能夠彰顯等「國之新四維」作為當選總統後基本政綱。