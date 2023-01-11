全國教育產業總工會今天表示，台中市政府要求學校老師配合「騎樓安學」計畫，1月19日前提報學區內所有騎樓遭違章建築阻塞之路段。全教產表示，學區內騎樓有無違章建築，不是老師的工作範圍，請讓他們回歸教室專心教學。

高雄市鳳翔國中梁老師導護執勤被車撞滿周年，日前確定終生失能、不能從事任何工作，全教產發文要求各縣市政府重視並協助老師遠離路口、回歸教室，結果1月7日馬上接獲會員反映，台中市政府「加倍奉還」要求學校老師提報學區內所有騎樓遭違章建築阻塞之路段。

全教產理事長林碩杰表示，違章建築之認定，事屬專業，不應甩鍋給學校教師，假如提報違章路段之騎樓時，漏報了，改天出事遭檢討時，基層教師將是被檢討的唯一對象。

林碩杰進一步指出，學區內的建築物騎樓非屬學校管理範圍，是市政府的職責，非屬學校責任，學區內騎樓有無違章建築，怎麼會是學校的事呢？那不是學校可管理的，學校或教師沒有公權力，不應把責任丟給學校。

全教產表示，學區內騎樓遭違章建築阻塞之路段應由都發局執行查報及拆除，或由有公權力的交通局、警察局、消防局或建設局等主管機關認定有影響公共交通後交由都發局處理，而非要求既無公權力亦無違章建築認定之專業的學校或教師提報。

全教產再次期盼各縣市政府早日落實「老師遠離路口、回歸教室」，不要「路口」還沒走、「騎樓」就來了，下一個又是甚麼呢？