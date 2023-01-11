澎湃新聞報導，上海市第十六屆人大一次會議11日上午在世博中心開幕。上海市市長龔正作《政府工作報告》。龔正說，過去五年，上海城市綜合實力躍上新台階。全市生產總值突破4兆元（人民幣，下同，約合新台幣18兆元）大關，人均生產總值達到17.8萬元左右。地方一般公共預算收入達到7608.2億元。金融市場交易總額從2017年的1428.4兆元增加到近3000兆元。今年全市經濟社會發展主要預期目標是全市生產總值增長5.5％以上。

龔正說，綜合各方面因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長5.5％以上，地方一般公共預算收入增長5.5％，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.3％左右，城鎮調查失業率5％以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3％左右，環保投入相當於全市生產總值的比例保持在3％左右，單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量進一步下降，主要污染物重點工程減排量完成國家下達目標。

他說，做好今年工作，必須深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和市委全會精神，堅持穩字當頭、穩中求進，著力推動高品質發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，凸出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，努力實現經濟運行整體好轉和社會大局穩定。