「第80屆金球獎頒獎典禮」於台灣時間1月11日上午9點盛大舉行，現場眾星雲集。去年憑著《神聖電視台》奪下奧斯卡影后的好萊塢女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain），這次也受邀出席，她在紅毯上以一襲性感透視裝現身，立即成為全場矚目焦點。

一年一度的金球獎頒獎典禮於今日上午盛大展開，吸引了好萊塢女星楊紫瓊、瑪格羅比、影后潔西卡雀斯坦，還有入圍女配角的潔美李寇蒂斯、安琪拉貝瑟、《潘與湯米》莉莉詹姆斯、《謎飛空姐》凱莉庫柯、《星期三》珍娜奧蒂嘉、以及詹姆斯柯麥隆、金獎導演史蒂芬史匹柏等人都盛裝出席。其中，潔西卡雀絲坦特別穿上由知名品牌「Oscar de la Renta」所設計的透視禮服，一出場就驚豔所有人。

只見她身穿的禮服以水鑽放射網狀設計，加上透膚薄紗的性感布料，使潔西卡雀絲坦經過強光一照，凹凸有致的身材曲線及一雙美腿立即乍現，轉到後面背部及翹臀曲線也一覽無遺，十分火辣性感。令網友看到後紛紛大讚「這造型口罩太好看了」、「我覺得挺好看的」、「美貌爆擊」、「她看起來狀態一直很好」、「美慘了」、「姊這一身真的好看」、「是美的」、「這套挑的不錯」、「好看，但姊更適合紅唇」意外獲得大批網友的讚賞。