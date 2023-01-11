精英（2331）旗下精強參加在1月3日至2月3日於西班牙巴塞隆納會展中心所舉辦的歐洲市場最具規模的專業影音設備展ISE2023。精強科技將在會場展示最新的LIVA迷你電腦系列、AiO 一體成型電腦和主機板等解決方案。

LIVA迷你電腦家族—包括袖珍型的Q系列、多功能Z系列和超強大效能的One系列—提供各種型號，非常適合各式各樣的解決方案，包括智能零售、智能交通、動態標牌、視訊會議、人工智能解決方案的邊緣計算、雲端運算閘道器和數據中心的迷你伺服器。

重新設計的袖珍型LIVA Q3D 和Q3H配備英特爾內建顯卡和媒體加速器的英特爾Jasper Lake處理器、最高可達達128GB的eMMC內存空間和三個USB連接埠。LIVA Q3系列配備最新的802.11ac技術，可輕鬆支援您的無線網路連接，還同時支援HDMI CEC遠端控制功能，可以電視遙控器遠端控制電腦開關機。值得一提的是，LIVA Q3H還支援一個HDMI輸入和一個HDMI輸出，是專為視訊影音會議系統而設計的機種，訪客電腦透過HDMI輸入埠傳輸影像與聲音於投影設備上，無須透過額外設定即可輕鬆投影。

新一代LIVA One H610 和B660準系統迷你電腦支持高達65瓦的英特爾第12代CPU、高達64GB 的雙通道記憶體插槽、可同時四個螢幕顯示功能及超高速WiFi6無線網路。LIVA One系列是人工智能應用、邊緣計算、智能動態看板、自助服務亭、銀行ATM系統、終端機和網路管理閘道器的理想選擇。

LIVA G24-MH610 AiO一體成型電腦最高可支援英特爾第12代酷睿i3、i5、i7處理器，並具有可擴展的儲存空間容量設計，提供出色的運算性能和大儲存容量，有利於需要高運算性能或用於終端機等輕量級用途使用。

全新LEET電競主機板Z790H7-A可以提供玩家打造專屬的夢幻電腦。它最高可支援128GB的雙通道DDR5記憶體、支援PCIe 5.0傳輸、超高速2.5Gb實體網路以及最新的無線網絡。工業H610H7-IM1主板支援最新的英特爾LGA 1700第12代和第13代處理器，但使用不同的設計，支援高達64GB的雙通道 DDR4記憶體，豐富的I/O端口、10個com連接埠、寬溫設計、產品生命週期長和可靠性等工業特性適用於自助服務機、觸控電腦、POS機、自動販賣機和銀行自動櫃員機、醫療儀器和工廠自動化。