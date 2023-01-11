農曆春節將至，許多政治人物紛紛製作個人春聯以及紅包，並發放給民眾。針對台北市長蔣萬安用自己的名字「兔來萬安」當春聯上題字的吉祥話，資深媒體人黃揚明訝異表示「熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟」。該文引來網友議論，並認為「萬安」這2字到處都有，若這也牽扯到馬屁文化，以後取名就困難了。

黃揚明昨(10)日在臉書指出，看到台北市政府公布蔣萬安兔年春聯的新聞，大感訝異，並認為蔣萬安會拍板用自己的名字「兔來萬安」來當春聯上題字的吉祥話，「我們熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟」。此外，黃揚明也提到，今年桃園的元旦升旗典禮主題是「桃園善好，新年啟航」，用新任市長張善政名字中的「善」當關鍵字，當時張善政回應稱「善」這個字非常有正面能量，表達桃園市政府希望桃園越來越好的意念，不過黃揚明表示，張善政兔年春聯吉祥語「兔躍新程」，沒再出現「善」字。

黃揚明提到，前桃園市長鄭文燦剛上任時，得知桃園境內國道1號高速公路9個交流道的分隔島都架設「新桃園『燦』放」的看板後非常生氣，表示對於這種巴結奉承、刻意引述名字的官場作風非常反感，並指示市府各單位爾後不容許有類似作為。然而，2021年9月，新聞處發布「八德楓樹腳公園改造工程預計111年年底完工，打造『燦爛的童年時光』主題共融式公園」新聞稿，2020年10月新聞處也曾發布新聞稿，提及鄭文燦參與2020桃園客家音樂節系列活動「樂光燦爛經典演唱會」。黃揚明諷刺表示，這2起事件都發生在鄭文燦的第2任市長任期內，可見鄭文燦已經忘了他第1任剛上任時下的軍令狀，也習慣官場的馬屁文化。

黃揚明認為，若無法遏止拿縣市長名字來拍馬屁這種最粗糙的模式，那就是一個政治人物開始墮落的警訊。

該文引來許多網友議論，有部分網友認同，但也有網友表示「萬安這2個字到處都有好嗎？這個也牽扯到馬屁文化，那以後取名困難了，政治人物的名字還不可以有吉祥的字，不然出現在春聯上，就是拍馬屁」、「真心覺得還好。因為民眾拿到萬安也會開心」、「過年寫個吉祥話是還好，施政是否嚴謹確實，才是關鍵」、「兔年萬安是讓人覺得一切順利平安，只能說萬安這兩字在春聯上好看又吉祥，每年都可以用」、「說兔來萬安就是馬屁文化，我覺得太過了」。