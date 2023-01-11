台股加權指數11日開在14,822.86點，權王台積電（2330）開在487元，較10日小漲1元，權值股包括貨櫃三雄、聯電（2303）、聯發科（2454）、台達電（2308）、友達（2409）紛紛往上，市場資金點火台積電資本支出概念股如中砂（1560）等，但獲利賣壓隨即湧出，台股早盤多空對峙，指數在平盤之下震盪。

聯準會（Fed）主席鮑爾演說並未提及利率政策，美國四大指數鬆口氣走揚，惟眾所矚目的通膨數據即將出爐，仍令漲勢受到壓抑。

道瓊工業平均指數1月10日終場上漲0.56％（186.45點）、收33,704.10點。那斯達克指數上漲1.01％（106.98點）、收10,742.63點，創2022年12月15日以來收盤新高。費城半導體指數上漲1.29％（34.54點）、收2,721.29點。

第一金投顧指出，台股進入封關倒數，台股1～2月上漲機會高，尤其在2月美國升息後，升息利空將告一段落，雖然仍會維持高利率，但連續升息的時間已經過去。

基本面上，最差的情況將在上半年產生，績優股將在利空中築底，閃過營收利空，拉回皆可布局。

美股重新表態，費半久違大漲重新站回月線，台股將跟著反攻，電子龍頭如台積電、聯詠、國巨、環球晶、群聯、ABF載板等將率先反彈。

而中國大陸解封以及綠能、儲能，將是2023年主流產業，拉回皆可布局。

漲多的防疫製藥，如健喬、中化、生達、強生等，需留意中國大陸疫情退燒的利空，中國大陸確診速度快，但目前缺藥情況已經緩解，相關個股保守看待。

由於去年營運上半年仍是高基期，近期基本面上都是年減、去化庫存，數字上表現較差，但選股核心仍可從谷底起飛，抑或是將較去年成長的個股為主。

展望較佳的產業，有中概復甦、綠能、伺服器、生技等較不受影響，搭配權指股反彈，選股優先從業績展望樂觀、且法人站在買方個股優先。